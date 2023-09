Wielkie oszustwo na rynku metali. Straty szacowane są na setki milionów euro

Jeśli są wśród nas fani Formuły 1 i jej najnowszego objawienia, Maxa Verstappena, z pewnością zainteresuje ich fakt, że ma on pewien związek z prezentowanym dziś samochodem. Nie, nie ściga się nim, ale za to czasem w nim paraduje. Bo Citroën DS 21 Cabriolet Ivanoff jak mało który nadaje się do zadawania szyku.