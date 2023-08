The Telegraph: Biden blokuje sprzedaż chipów

RPP znajdzie powody do cięcia stóp

Inflacja w sierpniu nie zmalała poniżej 10 proc., co prezes NBP podał jako warunek poluzowania polityki pieniężnej. Mimo to większość ekonomistów uważa, że RPP zdecyduje się we wrześniu na obniżkę stóp procentowych. Argumentem może być słabość gospodarki.