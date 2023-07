WykresDnia: Chińskie akcje rosną na fali obietnic rządu

Według oficjalnych danych produkt krajowy brutto Chin w drugim kwartale wzrósł o 6,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając wyniki gorsze niż przewidywali ekonomiści na poziomie 7,3 proc. Był to wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem i był wolniejszy niż tempo 2,2 proc. kwartał do kwartału odnotowane w okresie od stycznia do marca.

Czołowi przywódcy Chin spotkali się w poniedziałek na długo oczekiwanym spotkaniu Biura Politycznego i zasugerowali kroki mające na celu „dostosowanie i optymalizację” polityki dotyczącej nieruchomości w ramach tego, co przywódcy nazwali „torturowym” ożywieniem gospodarczym.

Państwowa agencja informacyjna Xinhua zacytowała liczące 24 członków Biuro Polityczne stwierdzenie, że „gospodarka stoi w obliczu nowych trudności i wyzwań”. Wynika to głównie ze słabego popytu krajowego, wyzwań operacyjnych dla firm, a także „ponurego i złożonego otoczenia zewnętrznego” – napisano.

– Na spotkaniu podkreślono, że konieczne jest aktywne zwiększanie popytu wewnętrznego, pełne wykorzystanie podstawowej roli konsumpcji w napędzaniu wzrostu gospodarczego, zwiększanie konsumpcji poprzez zwiększanie dochodów mieszkańców – napisała Xinhua.

– Konieczne jest zwiększenie konsumpcji samochodów, produktów elektronicznych i wyposażenia domu oraz promowanie konsumpcji usług, takich jak sport, wypoczynek i turystyka kulturalna – czytamy w raporcie.

Gospodarka chińska może stanąć w obliczu przedłużającego się okresu niższego wzrostu, co może mieć globalne konsekwencje po 45 latach gwałtownej ekspansji i globalizacji.