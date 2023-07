Rynki akcji w Szanghaju i Hongkongu słabo sobie radzą

Inwestorzy mogli też stosunkowo mało zarobić na akcjach wielu chińskich gigantów technologicznych. Akcje koncernu Alibaba Group zyskały od początku stycznia na giełdzie w Hongkongu około 2 proc., koncernu Tencent – około 1,5 proc., akcje Geely (czołowego chińskiego producenta samochodów elektrycznych) straciły 15 proc., a papiery JD.com zniżkowały natomiast aż o ponad 35 proc. Do wyjątków należały akcje Baidu, czyli spółki uznawanej za chińskiego odpowiednika Google’a. Jej papiery zdrożały od początku roku w Hongkongu o prawie 25 proc., do czego przyczyniło się to, że Baidu jest mocno zaangażowane w badania nad sztuczną inteligencją. Dobrze dały zarobić także m.in. papiery Inspur Electronic Information Industry Co. (spółki zajmującej się usługami informatycznymi w chmurze), które zyskały w tym roku prawie 120 proc. Nawet więc na tak słabo prezentującym się rynku akcji można znaleźć spółki dające bardzo dobrze zarobić.