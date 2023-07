Druga gospodarka świata ostatnio głównie rozczarowuje

Tempo wzrostu wynoszące 6,3 proc. rok do roku może być powodem do zazdrości. Jednak nie w przypadku Chin. O tyle powiększył się tam PKB w drugim kwartale. Co prawda, jego wzrost był wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach roku (4,5 proc.), ale niższy od średniej prognozy (6,8 proc.) i liczony od niskiej bazy. Wszak porównywano poziom PKB z okresem zeszłorocznych wiosennych lockdownów covidowych. W porównaniu z pierwszym kwartałem wzrost gospodarczy zwolnił natomiast do 0,8 proc. Znów niepokojące okazały się dane o bezrobociu wśród chińskiej młodzieży. Wzrosło ono w czerwcu do rekordowego poziomu 21,3 proc. Wzrost sprzedaży detalicznej wyhamował natomiast z 12,7 proc. w maju do 3,1 proc. w czerwcu. Rynek nieruchomości wciąż był w kiepskiej kondycji. Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych spadła w czerwcu, licząc pod względem powierzchni, aż o 28,1 proc. rok do roku, po tym jak w maju zmniejszyła się ona o 19,7 proc. Wzrost cen nowych domów był w czerwcu zerowy, po osiągnięciu w maju 0,1 proc. rok do roku, a wcześniej przez blisko rok ceny spadały.