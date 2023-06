Strefa euro. Pół biliona euro do spłaty

Banki ze strefy euro muszą do 28 czerwca spłacić 476,8 mld euro pożyczek z programu TLTRO zaciągniętych w Europejskim Banku Centralnym. Kredyty te zostały im udzielone w ramach trzeciej rundy TLTRO w czasach pandemii. Ich spłata przyczyni się do zmniejszenia sumy bilansowej EBC. Czy spowoduje jednak napięcia wewnątrz sektora bankowego?

Według wyliczeń agencji Bloomberga suma do spłaty, jaką mają banki z Włoch, przewyższa ich nadwyżkowe rezerwy ulokowane na depozytach w EBC. Część banków będzie musiała więc sięgnąć po inne środki, by spłacić pożyczki z TLTRO. Analitycy firmy NatWest Markets szacują, że pożyczkodawcy z Włoch będą musieli w tym roku zebrać 35 mld USD, a w przyszłym 75 mld USD. W przypadku banków z Grecji suma pożyczek do spłaty jest natomiast zbliżona do ich nadwyżkowych rezerw trzymanych w EBC.