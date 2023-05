Najstarsza prawie ukończona Biblia hebrajska została sprzedana podczas aukcji w USA za 38,1 mln dolarów. Jest to najdroższy dokument historyczny na świecie.

Szacuje się, że sporządzono ją około X wieku. W aukcji zwyciężyło Muzeum Historii Żydów w Tel Awiwie. – Biblia hebrajska jest dziełem, które miało duży wpływ na ukształtowanie się zachodniej cywilizacji. Cieszę się, że dzieło trafi do narodu żydowskiego. Moją misją było to, by księga znalazła się w miejscu dostępnym dla wielu osób – komentuje Alfred Moses, były amerykański ambasador w Rumunii. To dzięki jego dotacji muzeum wygrało licytację.