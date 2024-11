Dzień przed aukcją 5G 2.0: burza o ceny, u organizatora awaria

Czytaj więcej Technologie Aukcja 5G 2.0 o krok bliżej. Co się może wydarzyć? Urząd Komunikacji Elektronicznej zamknął konsultacje planu zagospodarowania cennych częstotliwości dla sieci 5G. Wziął w nich udział... jeden telekom. To jednak nie oznacza, że pasmo mało kogo obchodzi. Wręcz przeciwnie. Teraz ruch po stronie rządu.

Unisono organizacji małych i dużych firm

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), któremu lideruje znany z krytyki korporacji Cezary Kaźmierczak przesłał opinię ekonomisty, prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego. On także jest zdania, że ceny wywoławcze po winny być niższe. „Rozsądnym wydaje się rozważenie możliwości modyfikacji cen na podstawie algorytmu (modelu ) Dynamicznej Redukcji Proporcjonalnej lub Modelu Obniżki Zależnej od Zobowiązań Inwestycyjnych, co umożliwiłoby obniżenie cen wywoławczych o 20-30 proc. (pasma 700 MHz: obniżenie ceny wywoławczej z 580 mln zł do ok. 406-464 mln zł, pasma 800 MHz: obniżenie ceny z 635 mln zł do ok. 444-508 mln zł)” – czytamy w opinii.

Konfederacja Lewiatan oceniła, że „(…) wycena przyjęta przez Prezesa UKE w konsultowanych warunkach aukcji jest co najmniej trzykrotnie zawyżona, a jej zastosowanie w aukcji doprowadzi do nadmiernego obciążenia operatorów, hamując dalszy rozwój infrastruktury i usług dla Klientów”. Opowiedziała się za tym, aby część z 4,1 mld zł (suma cen wywoławczych w aukcji) przeznaczyć na inwestycje. Nie podała jednak jaką.