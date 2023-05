Strata w okresie styczeń-marzec 2023 roku wyniosła około 79 milionów dolarów wobec 430 mln USD pod kreską rok wcześniej.

Przychody Coinbase Global zmalały o 34 proc. do 772,5 mln dolarów, ale okazały się lepsze od średniej prognoz zebranych przez Bloomberga na poziomie 654 mln USD. Jednocześnie wzrosły one w relacji do czwartego kwartału 2022 r.

W osiągnięciu tych rezultatów pomogło odbicie kursu bitcoina i innych kryptowalut.

W handlu po czwartkowej sesji akcje Coinbase drożały o około 8 proc. Od debiutu w kwietniu 2021 roku kapitalizacja tej spółki zanurkowała o prawie 90 proc. a w tym roku kurs odbił się o 40 proc.