Wskaźnik oczekiwań co do przyszłej sytuacji ekonomicznej w Niemczech zniżkował z 28,1 pkt w lutym do 13 pkt w marcu, podczas gdy średnio prognozowano, że spadnie do 16,5 pkt. Indeks odzwierciedlający oceny bieżącej sytuacji gospodarczej spadł natomiast z minus 45,1 pkt do minus 46,5 pkt, a prognozowano jego wzrost do minus 44,3 pkt.

Spadki zanotowały również indeksy ZEW dla strefy euro. Wskaźnik oczekiwań na przyszłość spadł z 29,7 pkt do 10 pkt, a indeks oceny obecnej sytuacji gospodarczej zniżkował z minus 41,6 pkt do minus 44,6 pkt.