Przychód Meta wyniósł w czwartym kwartale 32,17 mld USD, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie on 31,53 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 1,76 USD. Był on co prawda mniejszy od prognoz (mówiących średnio o 2,22 USD), ale głównie ze względu na ponad 4 mld USD kosztów restrukturyzacyjnych poniesionych w segmentach Family of Apps i Reality Labs. Liczba aktywnych użytkowników serwisów Meta wyniosła 2 mld dziennie, a oczekiwano 1,99 mld dziennie. Średni przychód na użytkownika sięgnął 10,86 USD, wobec prognozowanych 10,63 USD.

- Głównym naszym motywem na 2023 rok jest „Rok Wydajności” i skupiamy się na tym, by być silniejszą i bardziej zwinną organizacją – stwierdził Mark Zuckerberg, prezes Meta Holdings. Jego spółka prognozuje, że w pierwszym kwartale 2023 r. będzie miała od 26 mld do 28,5 mld USD przychodu.

Meta ucieszyła inwestorów również ogłoszeniem powiększenia programu skupu akcji własnych. Ma on sięgnąć w tym roku 40 mld USD, po tym jak w 2022 r. wyniósł 27,9 mld USD.