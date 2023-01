Miliarder Changpeng Zhao, prezes Binance Holdings Ltd. największej giełdy kryptowalut na świecie, ostrzegł współpracowników, że firmę czekają trudne miesiące i zapewnił, że poradzi sobie ona z obecnymi wyzwaniami. Była to reakcja na pojawiające się ostatnio wątpliwości co do kondycji Binance.