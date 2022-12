Ellison była dziewczyną Bankmana-Frieda. Kierowała również funduszem Alameda Research powiązanym z giełdą FTX. Fundusz ten brał udział w defraudowaniu pieniędzy tej giełdy. Ellison posiada więc bardzo dużą wiedzę o mechanizmach oszustw stosowanych przez FTX.

Reklama

Prokuratura liczy na to, że kolejne osoby zaczną z nią współpracować. – Powtórzę mój apel z zeszłego tygodnia. Jeśli braliście udział w przestępstwach FTX czy Alamada, to nadszedł czas, by mieć to za sobą. Szybko robimy postępy a nasza cierpliwość nie jest wieczna – stwierdził Damian Williams, prokurator z Południowego Dystryktu stanu Nowy Jork.

Tymczasem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja ds. Handlu Surowcowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) ogłosiły zarzuty w sprawie cywilnej przeciwko Ellison i Wangowi. Ellison miała brać udział w manipulowaniu ceną FTT, tokenu kryptowalutowego emitowanego przez giełdę FTX. Wspólnie z Wangiem miała też wykorzystywać pieniądze klientów FTX do wspierania funduszu Alameda i jako zastaw dla ryzykownych transakcji.