Gospodarka światowa znalazła się w trudnym momencie. Czy po dwóch trudnych latach są nadzieje na spokojniejsze czasy?

– Cóż, mogłoby tak być, gdybyśmy recesję rozumieli jako „ciszę i spokój”. W naszej opinii gospodarka USA weszła już w fazę recesji i wkrótce potwierdzą to oficjalne dane. Niewykluczone, że w kolejnym etapie USA doświadczą też głębszej recesji, co może przełożyć się na głębszy kryzys na rynkach finansowych – mówi Manny Maceda z Bain & Company. Dodaje, że Europę również czekają trudne czasy. Z wysokimi cenami energii i okresem powolnego, wręcz anemicznego wzrostu. Nie można wykluczyć w Europie recesji, a nawet stagflacji.

Region z potencjałem

Zawirowania gospodarcze i geopolityczne już oddziałują na sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarki regionu muszą stawić czoła takim wyzwaniom jak wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i koszty finansowania czy zakłócenia w łańcuchach dostaw.

– Jeśli jednak przyjrzymy się doświadczeniom poprzednich kryzysów z ostatnich dziesięcioleci, to widać, że kraje tego regionu, a w szczególności Polska, wykazały się dużą odpornością na tego rodzaju sytuacje kryzysowe – podkreśla Maceda. Jego zdaniem wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nadal będzie wyższy niż w Europie Zachodniej. Perspektywy rozwoju wynikają m.in. z trendów konwergencji z najbardziej zaawansowanymi gospodarkami europejskimi. – Sprzyjać będą takie trendy jak reshoring i near-shoring, co jest odpowiedzią przedsiębiorstw na niedawne zakłócenie w łańcuchach dostaw wywołane przez pandemię i wojnę w Ukrainie. Europa Środkowa pozostaje atrakcyjnym miejscem do inwestycji zarówno w sektorze usług, jak i wytwórczym – ocenia szef Bain. Spodziewa się dalszego wzrostu sektora technologicznego, energetycznego i prywatnej opieki zdrowotnej. – A dobre okazje inwestycyjne oferuje rozwój digitalizacji, który jest tu na wcześniejszym etapie niż w innych krajach Europy – dodaje.

Hamowanie na rynku fuzji

Sytuacja makroekonomiczna rzutuje też na rynek przejęć. W ostatnich latach (po krótkim załamaniu po wybuchu pandemii) widać było dużą aktywność transakcyjną. Utrzymywała się ona jeszcze w I połowie 2022 r.

– Ale od końca II kwartału obserwujemy wyraźne spowolnienie: spadek o około 50 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Według naszych szacunków miniony kwartał był jednym z najsłabszych w historii. Ta sytuacja utrzyma się do końca roku, biorąc pod uwagę trudne warunki gospodarcze i finansowe – prognozuje Maceda. Jego zdaniem, żeby nastąpiło ożywienie na rynku transakcji, kluczowe będzie wznowienie przez banki akcji kredytowej na dużą skalę.

– Raczej mówimy tu o przyszłym roku. Dziś trudno powiedzieć, czy nastąpi to już do II kwartału, czy też dopiero w II połowie 2023 r. Ale trzeba pamiętać, że wciąż na rynku są ogromne środki zgromadzone przez inwestorów na przejęcia, więc wierzymy, że to ożywienie nadejdzie – mówi Maceda. I zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię: transakcje zawarte w czasie recesji zazwyczaj przynoszą wyższe stopy zwrotu, co może potwierdzić się też w obecnej sytuacji.

Czas pokaże, jak na rynek M&A w Polsce przełoży się wojna w Ukrainie. Niewykluczone, że jeszcze przez jakiś czas inwestorzy podchodzić będą do transakcji w regionie z pewną dozą ostrożności. Ale w dłuższej perspektywie atuty gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej powinny przyciągać inwestorów branżowych i finansowych.