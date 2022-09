Wśród ogólnie zachęcających danych, największą niespodzianką okazała się sprzedaż detaliczna, wzmocniona sprzedażą samochodów osobowych i pomogła w porównaniu z niskim wzrostem w sierpniu zeszłego roku, wskazał Hao Zhou, główny ekonomista Guotai Junan International. W sierpniu 2021 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,5 proc. rok do roku.

W tym roku sprzedaż gastronomiczna odbudowała się po spadku wywołanym przez Covid, by w sierpniu wzrosnąć o 8,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy sprzedaż samochodów i żywności również znacznie wzrosła. Dzięki temu sprzedaż detaliczna za cały rok do sierpnia wzrosła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Kosmetyki i meble do domu znalazły się wśród nielicznych kategorii, które w sierpniu odnotowały spadek sprzedaży w stosunku do roku temu.

Sprzedaż towarów fizycznych przez Internet wzrosła w sierpniu o 12,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, szybciej niż 10,1 proc. w lipcu, wynika z oficjalnych wyliczeń CNBC.

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 4,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, pokonując prognozę wzrostu o 3,8 proc. z ankiety analityków Reuters. Pomimo spadku rok do roku w głównych kategoriach, takich jak cement i stal, samochody ponownie okazały się mocnym punktem, a produkcja samochodów osobowych wzrosła o 33 proc.

Inwestycje w środki trwałe w pierwszych ośmiu miesiącach roku wzrosły o 5,8 proc., powyżej prognozowanego przez Reuters wzrostu o 5,5 proc.. Najbardziej wzrosły inwestycje w produkcję, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Inwestycje infrastrukturalne rosły w nieco szybszym tempie niż w lipcu, licząc od początku roku.

Inwestycje w nieruchomości za rok spadły dalej w sierpniu, o 7,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, w porównaniu do 6,4 proc. spadku odnotowanego za rok w lipcu.