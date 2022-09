Sebastian Gola, zdymisjonowany prezes spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), odpowiedzialnej za eksploatację bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, nie będzie również prezesem spółki Tauron Wytwarzanie, skupiającej węglowe elektrownie trzeciego co do wielkości producenta prądu w Polsce. W cieniu przetasowań personalnych blok w Jaworznie zaczyna powoli wracać do pracy.