BioMaxima przystąpił do programu skupu akcji własnych

Zarząd BioMaxima przystąpił do programu skupu akcji własnych, podała spółka. Program zostanie przeprowadzony w terminie do 31 października 2022 r. i obejmie - zgodnie z wcześniejszą decyzją walnego zgromadzenia - do 432 tys. akcji skupowanych po maksymalnej cenie 33 zł.