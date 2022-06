– Jesteśmy bardzo blisko recesji. Wskaźniki nastrojów konsumenckich, sprzedaży detalicznej, aktywności przemysłowej i budowlanej ostro zwalniają, a inflacja jest wysoka – stwierdził Nouriel Roubini, prezes firmy Roubini Macro Associates, w rozmowie z Bloomberg TV na Katarskim Forum Ekonomicznym. Roubini jest znany jako ekonomista, który trafnie przewidział globalny kryzys finansowy z lat 2007–2009. Obecnie spodziewa się, że gospodarka USA wejdzie w tym roku w recesję. Jego zdaniem ryzyko związane z dekoniunkturą gospodarczą może się przełożyć na dalszą wyprzedaż na rynkach. – Akcje tracą zwykle 35 proc. w czasie recesji w USA, a w okresach stagflacyjnych spadają o 50 proc. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich może wzrosnąć mocno powyżej 4 proc. – wskazuje Roubini. Nie jest on odosobniony w prognozach mówiących o rosnącym ryzyku recesji w Stanach Zjednoczonych.

Rosnące ryzyko

– Recesja będzie w pewnym momencie już nie do uniknięcia. Nie jest ona całkowicie pewna, ale wygląda na bardziej prawdopodobną – powiedział na Katarskim Forum Ekonomicznym Elon Musk, prezes Tesli. Kilka tygodni temu Agencja Reutera donosiła, że wysłał on wysokiej rangi menedżerom Tesli maila, w którym stwierdził, że „ma superzłe przeczucie dotyczące gospodarki".

Tymczasem według ekonomistów Goldman Sachs prawdopodobieństwo wejścia USA w recesję w ciągu najbliższych dwóch lat wzrosło z 35 proc. do aż 48 proc. Ich zdaniem ryzyko, że do recesji dojdzie w nadchodzących 12 miesiącach, wzrosło natomiast z 15 proc. do 30 proc.

– Prognozowana przez nas ścieżka wzrostu gospodarczego jest obecnie niższa. Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni, że nawet w przypadku znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej Fed będzie poczuwał się do zdecydowanej reakcji na wysoką inflację i oczekiwania inflacyjne konsumentów, jeśli ceny energii będą dalej rosły – twierdzi Jan Hatzius, ekonomista Goldman Sachs.

Eksperci Goldmana spodziewają się, że ewentualna recesja w USA powinna być dosyć płytka. „Nawet jednak płytkie recesje prowadzą do wzrostu stopy bezrobocia średnio o 2,5 pkt proc. Dodatkowym powodem do obaw może być to, że tym razem pole do odpowiedzi za pomocą polityki fiskalnej i pieniężnej może być bardziej ograniczone niż zwykle" – piszą ekonomiści Goldman Sachs.

Analitycy Nomury spodziewają się natomiast, że gospodarka USA wejdzie w recesję już w drugiej połowie tego roku. „Zaangażowanie Fedu w przywracanie stabilności monetarnej prawdopodobnie wepchnie gospodarkę w dekoniunkturę" – prognozują eksperci Nomury.

Koszty polityki

Lawrence Summers, sekretarz skarbu USA w latach 1999–2001, uważa, że Fed nie będzie mógł zdusić inflacji, jeśli stopa bezrobocia nie skoczy powyżej 5 proc. (W maju wynosiła 3,6 proc.). – Będziemy potrzebowali stopy bezrobocia wynoszącej przez pięć lat powyżej 5 proc., by powstrzymać inflację. Lub wynoszącej przez dwa lata 7,5 proc. albo sięgającej przez rok 10 proc. Te liczby wyglądają mało zachęcająco na tle prognoz Fedu – powiedział Summers podczas prelekcji w Londynie. Fed spodziewa się, że stopa bezrobocia wzrośnie, ale jedynie do 4,1 proc. w 2024 r.

Summers w 2021 r. spierał się z administracją prezydenta Bidena o politykę gospodarczą. Przewidywał wówczas skok inflacji. W ostatnich tygodniach mówił natomiast, że „przegrzana" gospodarka amerykańska wejdzie w recesję w ciągu dwóch lat. Prezydent Joe Biden stwierdził jednak w poniedziałek, po rozmowie z Summersem, że recesja w USA nie jest wcale przesądzona.