To znacznie więcej, niż wcześniej zakładano (432 tys. baryłek dziennie). Zwiększone limity mają skompensować mniejsze wydobycie w Rosji, które od czasu wprowadzenia sankcji zmniejszyło się o 1 mln baryłek dziennie.

Reklama

Sygnałem do zwiększenia podaży była także informacja o kurczących się zapasy ropy na świecie, np. w USA w ciągu ostatniego tygodnia zmniejszyły się one o 1,4 mln baryłek — jak poinformował American Petroleum Institute (API). To dlatego rynki zareagowały wzrostem notowań tego surowca o 40 centów na baryłce Brenta, za którego trzeba było zapłacić we czwartek po południu 116,69 dol. Ta zwyżka cen byłaby jednak znacznie większa, gdyby OPEC+ postawił na „jastrzębią” politykę. Ceny ropy wspierają także informacje z Chin, że kraj ten jednak odbudowuje gospodarkę po pandemii.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Napięcia, które grożą systemowi petrodolarowemu Administracja Joe Bidena deklarowała bardziej asertywną politykę wobec monarchii saudyjskiej. Rijad się na nią wyraźnie obraził, i to akurat w momencie, gdy USA potrzebują jego pomocy do stabilizacji cen ropy. Na tym konflikcie mocno może skorzystać Pekin.

Rosjanie przekonują, że są w stanie bez problemu odbudować wydobycie ropy, tyle że z powodu sankcji nie bardzo mają ją jak sprzedać. Naturalnymi odbiorcami byłyby Indie i Rosja i tam też płynie rosyjska ropa, ale ceny transakcyjne są tam o wiele niższe, średnio o ok. 20 dol. na baryłce, niż te, jakie Rosjanie kasowali w eksporcie do Polski czy innych krajów UE. Analitycy są bardzo sceptyczni, czy w ogóle Rosjanom uda się odrobić straty. — To wielki znak zapytania. Moim zdaniem wydobycie ropy w Rosji będzie nadal spadać — komentował decyzję OPEC+ Carsten Fritsch, analityk Commerzbanku.