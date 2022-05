Z rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft ma odejść prezes Igor Sechin oraz dwóch wiceprezesów.

Reklama

Choć spółka nie potwierdza tych doniesień, to eksperci podkreślają, że data odejścia prezesa oraz wiceprezesów Otabeka Karimova i Erica Lirona może nie być przypadkowa. 15 maja w życie weszły sankcje dotyczące dostaw ropy do Europy, przez co dostawy m.in. z Rosnieftu zostały wstrzymane. Co więcej, w obecnym otoczeniu geopolitycznym Kreml nie chce, aby w zarządach zasiadały osoby z krajów, które wdrożyły sankcje przeciwko Rosji.

Rosnieft w 2021 r. wydobywał 3,9 mln baryłek ropy dziennie i odpowiadał na 4 proc. światowego zaopatrzenia. Jak podkreślają eksperci, za sukces spółki odpowiadają głównie zagraniczni menedżerowie, którzy zadbali o jej zaplecze technologiczne i dostęp do kapitału. gsu