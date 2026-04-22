Wiosenne ożywienie w polskim przemyśle i budownictwie

Zgodnie z danymi GUS, produkcja przemysłowa urosła w Polsce w marcu o 9,4 proc. r/r, wyraźnie powyżej średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (+3,5 proc. r/r). Pomógł efekt kalendarza (jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem) oraz lepsza aura niż w poprzednich dwóch miesiącach. Lepsze warunki pogodowe dla budownictwa mogły też pobudzać popyt na towary producentów z sektora budowlanego. W marcu produkcja przemysłowa była wyższa niż w lutym aż o ponad 17 proc.