"Cieszy nas to, że możemy w tym roku zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy. Przychyliliśmy się do wniosku większościowego akcjonariusza, bo wierzymy, że dialog z inwestorami i wsłuchiwanie się w ich oczekiwania to fundament dobrego zarządzania spółką giełdową. Podwyżka o ponad 8% względem pierwotnych planów oraz względem ubiegłego roku jest możliwa dzięki silnemu, zdyscyplinowanemu zarządzaniu kapitałem oraz dywersyfikacji działalności" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

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Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2025 r.