Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentrację polegającą na zakupie przez Atal aktywów Grupy Budner – spółek celowych z jednym projektem w toku i bankiem ziemi w Gdańsku pozwalającym zbudować 70 tys. mkw. PUM. Wartość transakcji to 133,5 mln zł. Do finalizacji przejęcia pozostało jeszcze uzyskanie zgód bankowych oraz decyzji administracyjnych.

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Atal wzmocni pozycję na rynku mieszkaniowym w Gdańsku

– Trójmiasto jest dla Atalu rynkiem o dużym znaczeniu, na którym spółka konsekwentnie buduje swoją pozycję od wielu lat. Region ten wyróżnia się wysoką aktywnością nabywców – zarówno osób kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak i klientów traktujących nieruchomości jako inwestycję. Decyzja UOKiK w sprawie zgody na przejęcie Grupy Budner otwiera przed nami możliwość dalszego rozwoju oferty w tej części Polski. Włączenie projektów Budner do portfolio Atalu pozwoli znacząco zwiększyć wybór dostępnych nieruchomości i lepiej odpowiadać na zróżnicowane oczekiwania klientów – skomentował w komunikacie Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.

Przejęcie finansowane ze środków własnych nie przeszkodzi w wypłacie dywidendy. 24 czerwca walne zgromadzenie (większość akcji kontroluje rodzina Juroszków) będzie głosować w sprawie wypłaty 4,5 zł na akcję.

Kiedy Atal w maju zawierał umowę przedwstępną, w ofercie Budner miał dwa projekty, z czego giełdowy deweloper kupował inwestycję Rytelska, z ponad 70 wolnymi lokalami. W przygotowaniu były trzy kolejne projekty, w tym szykowane do uruchomienia Osiedle Malachitowe z 88 mieszkaniami i 10 lokalami usługowymi w I etapie (cała inwestycja to 350 mieszkań i blisko 20 lokali usługowych).

Atal obserwuje poprawę sprzedaży mieszkań. Deweloper ma rekordową ofertę

Atal buduje w ośmiu miastach, w I kwartale br. sprzedał 644 lokale, o 85 proc. więcej niż w bardzo słabym analogicznym okresie 2025 r. oraz o 21 proc. więcej niż w IV kwartale ub.r. Na koniec marca Atal dysponował rekordową ofertą 8,33 tys. lokali.

Cel na cały rok, podawany przed przejęciem, to sprzedaż 2,5-3 tys. mieszkań wobec 1,68 tys. rok wcześniej.

– Patrząc globalnie, widzimy kontynuację trendu wzrostu sprzedaży kwartał do kwartału i po połowie maja można szacować, że w całym II kwartale sprzedamy więcej niż 700 lokali, może nawet istotnie więcej. Tak już chyba zostanie, że lepiej będą się sprzedawać mieszkania gotowe i blisko terminu oddania – mówił na konferencji wynikowej prezes Juroszek.

Deweloperzy przyglądają się konkurentom, ale stawiają raczej na zakup gruntów niż całych firm

Fuzje i przejęcia u deweloperów to jeden zw wątków pojawiających się w pytaniach na konferencjach wynikowych

.– Zakup gruntów to najbardziej pożądana forma, nie wykluczamy jednak przejęć i przyglądamy się naszej konkurencji, mniejszym firmom. Jeśli chodzi o nowe miasta, przyglądamy się rynkowi poznańskiemu i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli trochę bardziej szczegółowo o tym powiedzieć – skomentował Mikołaj Konopka, prezes Domu Development.

Murapol strategicznie celuje w rozwój organiczny. Prezes Nikodem Iskra przyznał, że analizowano potencjalne spółki deweloperskie, ale problemem jest jakość banków ziemi oraz wygórowane oczekiwania cenowe właścicieli.

Przejęcie innego dewelopera to raczej mało prawdopodobna opcja dla Victorii Dom, jeśli chodzi o pozyskiwanie gruntów. Spółka przygląda się nowym rynkom, m.in. Łodzi, ale na razie nie zapadły decyzje o ekspansji geograficznej.