Inflacja w Polsce znów na rollercoasterze. Na razie mocny wjazd do góry

Zaraportowany przez GUS odczyt okazał się jednak niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,3 proc.). Należy jednak zwrócić uwagę, że rozdźwięk prognoz był tym razem wyraźny: od 2,8 do 3,6 proc. r/r.

GUS potwierdził to, co wiadomo było od dłuższego czasu: szok paliwowy wyraźnie podbił inflację w Polsce. Jeszcze w styczniu i lutym wynosiła ona 2,1 proc. r/r i – nie licząc wyjątkowego marca 2024 r. z wynikiem 2 proc. – była najniższa od siedmiu lat. Teraz mocno podskoczyła, do najwyższego poziomu od lipca 2025 r.

W ujęciu miesiąc do miesiąca, czyli względem lutego br., poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych podniósł się o 1 proc. To spory wzrost – w ostatnich latach widoczny wyłącznie w styczniach (to często „zwyczajowy” czas podwyżek cenników i taryf) oraz w momentach, gdy wygaszane były tarcze antyinflacyjne albo znikał efekt bazy związany z nimi.

Inflacja w marcu 3 proc. r/r, winne ceny paliw

Na razie poznaliśmy tylko bardzo ogólne dane (więcej szczegółów GUS poda w połowie kwietnia), niemniej widać, że wzrost inflacji nie miał na razie raczej innych kanałów niż ten paliwowy. Zgodnie z danymi GUS, ceny paliw były w marcu o 15,4 proc. wyższe niż w lutym i o 8,5 proc. wyższe niż rok temu. Dla porównania, jeszcze w lutym paliwa były tańsze niż rok wcześniej o blisko 8 proc. Natomiast w innych kategoriach zmiany dynamiki cen na razie nie są duże: ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w marcu, średnio rzecz biorąc, takie same jak w lutym, a energia elektryczna, gaz i inne paliwa były nawet symbolicznie tańsze (o 0,1 proc.). W skali roku żywność i napoje podrożały o 2 proc., a w kategorii energetycznej ceny urosły o 3,9 proc.

Dobrą wiadomością jest więc to, że na razie szoku inflacyjnego nie widać prawdopodobnie w inflacji bazowej, czyli bez cen żywności i paliw. Oczekiwania ekonomistów sugerują, że powinna ona okazać się w marcu zbliżona do lutowej (2,5 proc.), średnia prognoz to 2,6 proc. „Na razie drożeją tylko paliwa, podczas gdy pozostałe składniki koszyka inflacyjnego nie pokazują objawów szoku energetycznego. Brak zmian cen żywności i energii oraz stabilizacja inflacji bazowej na poziomie 2,5-2,6 proc. r/r.” – skomentowali ekonomiści ING Banku Śląskiego. Szacunki analityków mBanku są nieco gorsze i wskazują na wzrost inflacji bazowej do 2,7 proc.