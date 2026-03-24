Nie tak miały wyglądać lutowe dane z handlu

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w lutym najsilniej urosła sprzedaż paliw, o ponad 10 proc. r/r. Zdaniem ekonomistów Credit Agricole, mógł to być skutek ocieplenia pod koniec miesiąca. – Ustąpienie mroźnej zimy oddziaływało w kierunku zwiększenia mobilności gospodarstw domowych - komentuje Krystian Jaworski, ekonomista banku. Wzrost o 7,2 proc. r/r odnotowano w kategorii mebli i sprzętu RTV/AGD, acz to i tak był najniższy wynik od ponad roku. Sporo – o 5,5 proc. r/r – w górę poszła też sprzedaż farmaceutyków i kosmetyków. W nieco mniejszej skali urosła sprzedaż pojazdów i części do nich (o 2,7 proc. r/r), a tylko symbolicznie odzieży i obuwia (o 0,8 proc.). Jak zakładają analitycy banku Pekao, być może zakupy „zimowe” zrealizowały się bardziej w mroźnym styczniu, niż w lutym. Rozczarowanie przyszło też ze sklepów sprzedających żywność, napoje czy wyroby tytoniowe (czyli w piekarniach, sklepach mięsnych itd.). Tam dynamika sprzedaży wyhamowała z 4,3 proc. r/r w styczniu do raptem 0,2 proc. w lutym. Analitycy Pekao zauważają, że samo to odjęło ponad 1 punkt procentowy od dynamiki całej sprzedaży. Wyraźny wzrost odnotowano zaś w kategorii „pozostałe” – o ponad 9 proc. To zbiorcza kategoria obejmująca np. sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (w tym marketach i dyskontach). Duży spadek sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowano tylko w przypadku prasy, książek oraz sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach: o ponad 9 proc.