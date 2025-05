Amerykańskie cła kluczowym ryzykiem dla wzrostu

Zmiana polityki handlowej USA staje się jednym z głównych czynników ryzyka dla gospodarki europejskiej. Administracja amerykańska wprowadziła 10 proc. cła na większość towarów z (niemal) wszystkich krajów. Dodatkowo, nowe taryfy celne objęły stal, aluminium, pojazdy oraz szereg produktów z Chin, Kanady i Meksyku. Choć część ceł została ostatnio obniżona, efektywna stawka celna w USA pozostaje najwyższa od lat 40. XX wieku.

– W naszym scenariuszu bazowym nowe bariery handlowe obniżą wzrost PKB UE o ok. 0,5 pkt proc. w 2026 r., bo to właśnie w przyszłym, a nie bieżącym roku ten efekt będzie najsilniejszy. Nastąpi to głównie poprzez ograniczenie eksportu i spadek aktywności inwestycyjnej. W Europie, wpływ na PKB będzie najsilniejszy w krajach takich jak Irlandia, Słowacja, Czechy i Węgry. Gdyby natomiast przyjąć, że w życie weszłaby ostatnia groźba prezydenta Trumpa dotycząca 50-proc. ceł na towary z UE, negatywny efekt dla PKB UE byłby znacznie silniejszy i wyniósłby dodatkowe -0,6 pkt. proc w 2026 r. – mówi Marek Rozkrut.

Obok ryzyk związanych z handlem międzynarodowym, EY wskazuje również na inne zagrożenia dla scenariusza bazowego. Należą do nich m.in.: niestabilność geopolityczna (w tym wojna w Ukrainie i konflikty na Bliskim Wschodzie), niepewność co do dalszej ścieżki konsumpcji prywatnej, ryzyko długotrwałego spowolnienia w przemyśle oraz strukturalna utrata konkurencyjności w części sektorów gospodarki europejskiej. Do czynników, które dotąd regularnie pojawiały się jako sprzyjające wyższemu wzrostowi, takich jak automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji, doszły nowe: zwiększone wydatki militarne w UE i ekspansja fiskalna Niemiec.