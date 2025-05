KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski

"Inflacja HICP spadła do 3,7% w 2024 r. i przewiduje się, że w 2025 r. spadnie do 3,6%. Prognoza uwzględnia ustawowe zmiany w zakresie wsparcia energetycznego w II połowie 2025 r., ale ich wpływ ma być ograniczony przez niedawną gwałtowną korektę cen surowców energetycznych. Przewiduje się, że inflacja w usługach będzie spadać jedynie stopniowo, odzwierciedlając utrzymującą się presję płacową. Przewiduje się, że inflacja zasadnicza obniży się do 2,8% w 2026 r., korzystając z przewidywanego spadku inflacji energii i słabego wzrostu cen importowanych towarów nieenergetycznych" - czytamy dalej.

KE wskazując na perspektywy rynku pracy oceniła, że "zatrudnienie spadło w 2024 r., ale przewiduje się, że w 2025 r. pozostanie zasadniczo stabilne, a w 2026 r. wzrośnie".

"Podczas gdy popyt na siłę roboczą odradza się wraz z rosnącym wzrostem gospodarczym, populacja w wieku produkcyjnym będzie się nadal kurczyć z powodu starzenia się. Przewiduje się, że po osiągnięciu historycznego maksimum w 2024 r., wskaźnik aktywności zawodowej będzie nadal rósł w latach 2025 i 2026. Stopa bezrobocia ma zatem pozostać zasadniczo stabilna i osiągnąć 2,8% w 2026 roku" - czytamy dalej.

KE prognozuje, że wzrost nominalnego wynagrodzenia na pracownika spowolni z 12,3% w 2024 r. do 6,2% w 2025 r. i do 4,8% w 2026 r., ponieważ inflacja będzie umiarkowana, a płaca minimalna wzrośnie w mniejszym stopniu niż w 2023 i 2024 roku.