W Polsce w 2025 r. niższa inflacja, ale również wzrost gospodarczy

Komisja Europejska zaprezentowała wiosenną serię swoich prognoz gospodarczych. Obniżyła swoje przewidywania co do wzrostu gospodarczego Polski – z 3,6 do 3,3 proc. w 2025 r. i z 3,1 do 3 proc. w roku 2026. – Konsumpcja prywatna ma pozostać głównym motorem wzrostu, gdy realny dochód do dyspozycji nadal rośnie w szybkim tempie. Po spadku w 2024 r. dynamika inwestycji ma znacznie przyspieszyć, głównie dzięki wyższym inwestycjom publicznym finansowanym ze środków UE – napisali ekonomiści KE. Jak dodali, wkład spożycia prywatnego ma pozostać silny, ale spadnie w porównaniu z poprzednim rokiem, ponieważ przewiduje się dalsze spowolnienie wzrostu realnych dochodów do dyspozycji.