Podatek katastralny w Polsce? „Nieodzowny”

– W obliczu konieczności zwiększenia wydatków na obronność i rozwój podniesienie dochodów państwa w najmniej ekonomicznie kosztownej formie opodatkowania nieruchomości (począwszy od drugiego mieszkania, od jego wartości) jest nieodzowne – uważa dr hab. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego.

W podobnym tonie wyraża się prof. dr hab. Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Dobrze skalibrowany podatek tego typu (z wysoką kwotą wolną i umiarkowanymi składkami) przyniósłby niepomijalne przychody do budżetu i ograniczył inwestycje spekulacyjne w mieszkania wykorzystujące m.in. dotychczasowe niskie opodatkowanie dochodów z wynajmu – uważa.

Zresztą nie tylko on zwraca uwagę na ułomności obecnego systemu w zakresie opodatkowania nieruchomości. – W pierwszej kolejności należy zlikwidować zwolnienie z podatku dochodowego od wzrostu wartości przy sprzedaży mieszkania – komentuje dr Jan Gromadzki z Vienna University of Economics and Business. – Sytuacja, w której sprzedaż mieszkania jest zwolniona z podatku, a drobny ciułacz musi płacić podatek od zysku wypracowanego na lokacie, jest nieuzasadniona. Ma to negatywne konsekwencje dla polskiej gospodarki, ponieważ środki, które mogłyby być zainwestowane w bardziej produktywne przedsięwzięcia, lądują w nieruchomościach – dodaje.