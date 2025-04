Rekordowo wysoki deficyt w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził we wtorkowym komunikacie swoje wstępne szacunki z początku kwietnia, iż deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, wyniósł w 2024 r. 6,6 proc. PKB wobec 5,3 proc. PKB w 2023 r. To poziom najwyższy od pandemii i wyższy, niż oczekiwał minister finansów.

W ujęciu nominalnym deficyt sięgnął 239,8 mld zł, co jest rekordowo wysoką wartością. Rok wcześniej było ok. 180 mld zł, a w pandemicznym 2020 r. – ok. 162 mld zł.