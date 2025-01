Rok inwestycji publicznych

Mediana prognoz ekonomistów, według styczniowej ankiety kwartalnej dla „Parkietu”, wskazuje, że już w pierwszym kwartale 2025 r. odnotujemy solidny wzrost inwestycji o 5 proc. rok do roku, a w następnych kolejno około 6 proc., 8 proc. i 9 proc. rok do roku (po wynikach około 0–3 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. i – według obecnych prognoz – dynamice w okolicach 0 proc. w czwartym). W całym 2025 r. mamy zobaczyć wzrost o około 7 proc. rok do roku, po zapewne około 1,5-procentowym wzroście w minionym roku. Dodajmy, że na tle prognoz sprzed pół roku czy więcej to wynik słaby – spodziewano się, że ożywienie inwestycyjne związane z wykorzystaniem środków z KPO przyjdzie szybciej.