Prezes NBP Adam Glapiński: Nie widać przestrzeni do obniżki stóp procentowych

Tym samym pozostawił otwartą furtkę: jeśli m.in. stan prawny (np. przedłużenie mrożenia cen energii) lub nowe taryfy energetyczne zmienią przewidywaną przez NBP trajektorię inflacji w kolejnych kwartałach na taką z trwałą tendencją spadkową, RPP może przystąpić do obniżek. Jeśli nie: kwestia luzowania polityki pieniężnej to raczej wizja 2026 r., w najlepszym wypadku końcówki 2025 r.. - Jeśli pod koniec 2025 r. inflacja zacznie się stabilizować na jakimś poziomie, a na kolejne kwartały będzie prognozowany monotoniczny jej spadek, to oczywiście, że dyskusja o obniżkach się rozpocznie – mówił szef NBP.

Stopy procentowe na razie nie spadną też z innych powodów

Co ważne jednak, prognozowana ścieżka inflacji w 2025 r. nie jest jedynym czynnikiem, który, według słów Glapińskiego, powstrzymuje RPP przed obniżkami stóp.

- Dziś cały obraz makroekonomiczny nie skłania do szybkiego dostosowania polityki pieniężnej. Szczególnie istotne jest to, że wydłużanie się okresu podwyższonej inflacji zwiększa ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Może przełożyć się to na presję płacową i utrwalać wysoką dynamikę cen. Źródła inflacji są różne, w tym niezależne od Polski, ale każdy jej wzrost i poziom kształtuje oczekiwania inflacyjne i powoduje określoną dynamikę płac – mówił szef NBP.

Zauważał też, że nie widzi sygnałów szybkiego hamowania dynamiki płac, w warunkach niskiego bezrobocia. Jako czynnik proinflacyjny wskazywał też przyspieszający wzrost gospodarczy. - Popyt krajowy rośnie w tempie zbliżonym do 4 proc., a wzrost PKB ma być jednym z najwyższych w UE – mówił. Do tego dodawał też podwyższoną inflację bazową (według prognoz NBP w okolicach 4 proc. przez cały 2025 r.) i brak zacieśnienia fiskalnego przez rząd. - Nie ma tego elementu, że polityka fiskalna wywiera presję na obniżenie inflacji. Jest wręcz przeciwnie – przekonywał Glapiński dodając, że „obecny poziom stóp będzie sprzyjał obniżaniu się inflacji w średnim okresie – około dwóch lat – do celu inflacyjnego, zaś jakakolwiek obniżka stóp procentowych wydłuży ten okres”.

Minister finansów Andrzej Domański krytykuje Glapińskiego

Ton wypowiedzi prezesa Glapińskiego został m.in. przez ekonomistów Pekao uznany za dalsze „zajastrzębienie” przekazu.