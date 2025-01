Spadek inflacji bazowej nie przekonał RPP

Decyzja RPP była powszechnie spodziewana. Rady nie przekonały do cięcia zaskakująco dobre dane inflacyjne w grudniu. Inflacja CPI utrzymała się na poziomie z listopada (4,7 proc.), choć średnia prognoz sugerowała wyraźny skok, do 5 proc. Z kolei inflacja bazowa (czyli m.in. bez cen żywności i energii) spadła według czwartkowych danych w grudniu do 4 proc. r./r., z 4,3 proc. w listopadzie. Jest najniższa od sierpnia.