Inflacja bazowa znów ponad 4 proc., inne miary wzrostu cen najwyżej od stycznia

Polska inflacja w czubie UE

Dynamika cen w Polsce znów doszlusowała do unijnej czołówki. Dane o inflacji HICP nad Wisłą Eurostat pokaże we wtorek 19 listopada, ale zapewne będzie to odczyt ponad 4 proc., co powinno nas uplasować w pierwszej piątkę krajów. We wrześniu wyższą inflację rok do roku niż polska miały tylko Rumunia i Belgia.

Sytuacja nie powinna się diametralnie zmienić. Świeże prognozy Komisji Europejskiej, opublikowane w piątek, zakładają, że w 2025 r. średnioroczna inflacja wyniesie w Polsce 4,7 proc. i będzie niższa tylko niż w Słowacji (5,1 proc.).

Inflacyjna odwilż na horyzoncie?

Po udanej pierwszej połowie roku (średnia inflacja 2,7 proc., niemal w środku celu inflacyjnego NBP: 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), sytuacja inflacyjna w Polsce znów nie wygląda korzystnie. Dodatkowo, na horyzoncie mamy jeszcze jedną górkę – na początku 2025 r., m.in. ze względu na efekty niskiej bazy sprzed roku. Zawsze też styczniowe aktualizacje cenników są sporą niewidomą. Wówczas inflacja może podskoczyć w okolice 5,5-6 proc.

To scenariusz optymistyczny, w którym rząd przedłuża działania osłonowe dla gospodarstw domowych w zakresie nośników energii. NBP prognozował, że przy ich wycofaniu (formalnie obowiązują tylko do końca roku) inflacja w pierwszej połowie roku podskoczyłaby nawet do 6,6 i 6,3 proc. średnio w pierwszym i drugim kwartale. W poniedziałek w wykazie prac Rady Ministrów ogłoszono jednak, że ceny energii pozostaną zamrożone na poziomie niższym niż wynika z taryf zatwierdzonych przez URE (acz nie podano, czy będzie to obecna stawka 500 zł za MWh, czy jednak nieco wyższa). W 2025 r. wciąż do rachunków nie będzie też doliczana opłata mocowa.

To pozwala domniemywać, że (oczywiście przy innych założeniach bez zmian) rzeczywista ścieżka inflacji w Polsce będzie wyraźnie niższa. Jednocześnie i tak dezinflacja ma postępować stopniowo. Są oczywiście prognozy mniej i bardziej optymistyczne, niemniej np. projekcja NBP zakłada, że w obręb celu inflacyjnego (czyli w okolice 3,5 proc.) roczna dynamika cen w Polsce zejdzie dopiero na przełomie 2025 i 2026 r., a bliżej środka celu, czyli 2,5 proc., w połowie 2026 r.