PMI dla polskiego przemysłu najwyżej od 2,5 roku. Ale są też gorsze informacje

Inne dane nie są jednak już tak pozytywne. Wspomniany wzrost produkcji opierał się bowiem głównie na zmniejszaniu zaległości, a nowe zamówienia znów spadły. To już 32. raz z rzędu, gdy wolumen nowych zamówień dla fabryk w Polsce jest coraz niższy z miesiąca na miesiąc. Co więcej, tempo tegoż spadku przyspieszyło w październiku pierwszy raz od pięciu miesięcy. Obniżyła się też sprzedaż na eksport, co wiąże się ze słabą koniunkturą w wielu krajach UE, szczególnie w Niemczech.

Teoretycznie pozytywny jest też spadek presji cenowej w przemyśle, acz to też jednocześnie pochodna niedomagającego popytu. - Średnie koszty produkcji spadły w największym stopniu od października 2023, a ceny wyrobów gotowych obniżono w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy – komentuje Balchin.

PMI dla polskiego przemysłu 49,2 pkt, co dalej?

- Wynik [49,2 pkt – red.] wpisuje się w trendy z innych krajów UE, gdzie badania koniunktury także sugerują poprawę. Choć poziom nadal plasuje się poniżej granicy 50 punktów, to jednak na początku przyszłego roku powinniśmy obserwować odbicie – komentuje październikowy odczyt PMI dla polskiego sektora przetwórczego Sebastian Sajnóg, analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Przyszłość jest jednak obarczona dużą niepewnością. Z jednej strony np. ekonomiści ING Banku Śląskiego w swoim komentarzu zauważają, że PMI Polski urósł czwarty raz z rzędu, nasz przemysł ma powody by rosnąć na bazie popytu wewnętrznego, a i w Niemczech trwa prawdopodobnie cykliczna poprawa (choć problemy strukturalne pozostają głębokie). Z drugiej, analitycy PKO BP obawiają się, że ożywienie może nie być trwałe. Zwracają uwagę m.in. wciąż spadającą liczbą nowych zamówień.