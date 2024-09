Będzie rewizja budżetu

– Z całą pewnością powódź zwiększa prawdopodobieństwo nowelizacji budżetu w tym roku – stwierdził Andrzej Domański, minister finansów, na antenie Radia Zet. Dodał, że konieczne będzie także zwiększenie specjalnych rezerw w budżecie na 2025 r. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Na razie rząd uruchomił rezerwy budżetowe na ok. 2 mld zł na szybką pomoc dla poszkodowanych przez powódź (to m.in. 10 tys. zł natychmiastowego zasiłku na bieżące wydatki i do 200 tys. zł na remonty i odbudowę domów i mieszkań). Ale potrzeby mogą być znacząco większe.