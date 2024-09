Przemysł i budownictwo czekają na pracowników

To wyniki najnowszego badania GUS o popycie na pracę w drugim kwartale br. w Polsce. Na koniec czerwca odnotowano 110,8 tys. wolnych miejsc pracy. To podobna wartość co na koniec pierwszego kwartału (112 tys.) i na koniec drugiego kwartału 2023 r. (113,2 tys.).

„Dane za drugi kwartał nie pokazały poprawy popytu na pracę, co sygnalizowały już wcześniej dane o stopie bezrobocia” – komentują ekonomiści PKO Banku Polskiego.