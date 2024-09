Na przełomie epok. Wyzwania dla świata społeczeństw i gospodarki

W Karpaczu rusza we wtorek XXXIII Forum Ekonomiczne. Tym razem hasłem przewodnim spotkania jest „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”. – Należy je rozumieć przede wszystkim jako odpowiedź na zmiany, które zachodzą wokół nas. Obecnie w historii ludzkości czas jest zupełnie wyjątkowy. Żyjemy na przełomie epok. Na naszych oczach sztuczna inteligencja, technologie zmieniają zupełnie swój charakter, stają się towarzyszami człowieka, zaczynają współdecydować o tym wszystkim, co robimy. Rewolucja technologiczna przyspieszyła w niespotykany sposób. W związku z tym ludzie muszą rozumieć, jakie wyzwania niesie ze sobą sztuczna inteligencja w życiu gospodarczym, społecznym, publicznym, jakie wyzwania wiążą się z obecnością w cyberprzestrzeni. I to jest dzisiaj naszym zdaniem kwestia absolutnie podstawowa – tłumaczył „Parkietowi” Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, która organizuje Forum Ekonomiczne.

Reklama

Mnóstwo gości i tematów

Organizatorzy spodziewają się ponad 6 tys. uczestników, ludzi biznesu, nauki, przedstawicieli władz lokalnych i krajowych, tradycyjnie będą też goście z zagranicy. Przygotowali dla nich przeszło 500 debat. Lista tematów, które będą w nich poruszane, jest bardzo długa. Znaczna część z nich związana jest z gospodarką, nie tylko Polską, ale też europejską i światową. Punktem wyjścia do wielu dyskusji będzie doroczny raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. – Zawarte w raporcie opracowania dotyczące m.in. rozwoju gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej i ich cyfryzacji, zielonej transformacji energetycznej, podatków, ochrony zdrowia czy inwestowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych nie mają charakteru stricte naukowego. Są formą popularyzacji osiągnięć naukowych. Do tego dostosowany jest układ opracowań, w którym bardzo ważne miejsce zajmują wnioski i rekomendacje opracowane przez kilkudziesięciu ekspertów SGH z wielu dziedzin dla przedsiębiorców i polityków gospodarczych zajmujących się regulacjami – mówi prof. Roman Sobiecki, prorektor SGH, kierujący pracami nad przygotowaniem raportu.

Nie zabraknie rozmów o problemach polskiego biznesu, naszych podatkach, planach ich reformy, o finansach państwa, budżecie, ich kondycji, o problemach z dostępem do mieszkań i propozycjach wsparcia tego sektora gospodarki. Ważnym tematem będą niekorzystne trendy demograficzne oraz migracja osób w wieku produkcyjnym, które już stały się największym wyzwaniem europejskiego rynku pracy. W wielu dziedzinach gospodarki obserwowany jest niedostatek pracowników, co z czasem może stać się trwałą barierą wzrostu gospodarczego. Walka o pracownika, szczególnie dobrze wykwalifikowanego, będzie się zaostrzać, a uczestnicy forum będą szukać odpowiedzi na to wyzwanie. Będą też rozmawiać o pozycji kobiet na rynku pracy.

Wiele miejsca w debatach w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu zajmą dyskusje o konsekwencjach zmian klimatycznych i sposobach na ich powstrzymanie lub choćby spowolnienie. Nie może też zabraknąć tematów geopolitycznych, w tym oczywiście związanych z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą, jej konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi. Uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych będą się zastanawiali, jak rozliczyć Rosję z popełnionych przestępstw i sprawić, by odpowiedzialni za zbrodnie stanęli przed wymiarem sprawiedliwości.

Ważną segmentem forum będzie kultura. W tym roku jego organizatorzy zaprosili ponad 30 autorów różnego rodzaju książek, które prezentowane będą w czasie trzydniowego spotkania.