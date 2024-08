Deficyt budżetu po lipcu wyniósł 82,8 mld zł

- dochody z podatku CIT wyniosły 37,9 mld zł i były niższe o ok. 11,6 mld zł (tj. 23,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r.

Z danych MF wynika, że w okresie styczeń – lipiec 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 36,9 mld zł i było niższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 1,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r.

"Dochody z VAT w lipcu br. były wyższe o 5 mld zł, tj. 22,4 proc. rdr i wyniosły ok. 27,1 mld zł. Wykonanie wpłat VAT w lipcu dotyczy transakcji ekonomicznych w czerwcu. Na dochody z VAT w lipcu 2024 r. wpłynęły wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Na dynamikę dochodów z VAT pozytywnie wpłynęła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła w czerwcu nominalnie o 4,7 proc. rdr" - napisano w komunikacie.

Jak wskazuje MF, w przypadku dochodów z CIT - ze względu na inne terminy rozliczenia rocznego - dane miesięczne są nieporównywalne z poprzednim rokiem.

"W 2024 r. termin rozliczenia rocznego CIT (zapłaty nadwyżki podatku należnego nad wpłaconymi zaliczkami - dopłaty) za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia. W efekcie w kwietniu br. obserwowaliśmy wysokie dochody budżetu państwa z CIT wynikające z dopłat podatku w rozliczeniu rocznym. W 2023 r. termin uregulowania dopłat z tytułu rozliczenia rocznego (za 2022 r.) miał miejsce pod koniec czerwca" - dodano.

"Co więcej również w lipcu 2024 r. Urzędy Skarbowe wciąż wypłacały wynikające z rozliczenia rocznego zwroty nadpłaconego podatku CIT. W 2023 r. działanie to miało miejsce dopiero we wrześniu. Dodatkowo ze względu na system równych udziałów w dochodach z CIT dla jst w ciągu roku, to całość zwrotów widoczna jest po stronie budżetu. Powyższe wykonanie CIT wynika wprost z różnych terminów rozliczenia rocznego w 2023 i 2024 r. W kolejnych miesiącach 2024 r. efekty rozliczenia rocznego będą zanikać" - dodano.