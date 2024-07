Sprzedaż detaliczna wzrosła zaskakująco słabo. Co się dzieje?

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4 proc. wobec wzrostu o 5 proc. w maju – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ankiecie „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” analitycy rynkowi spodziewali się, że w czerwcu wzrost rok do roku wyniesie 5,3 proc.

Reklama

Najedź myszką (stuknij w ekran) na wykres, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową z opisem. rp.pl/Weronika Porębska

Rośnie sprzedaż samochodów, spada mebli

Wśród kilku kategorii raportowanych przez GUS, niezmiennie utrzymuje się wysoka sprzedaż samochodów (to aż 24,3 proc. wzrostu rok do roku wobec ok. 23 proc. w maju), za to wyraźnie wyhamował wzrost sprzedaży w kategorii „pozostałe” (do 15,9 proc. rok do roku z 23,5 proc. w maju). Na plusie są także paliwa, na które wydaliśmy o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

Skala spadku sprzedaży pozostałych dóbr trwałego użytku (meble, RTV, AGD) była nieco niższa niż miesiąc wcześniej (-6,7 proc. rok do roku w czerwcu wobec vs. spadku o 8,4 proc. w maju). Wyraźny jest też spadek sprzedaży innych dóbr pierwszej potrzeby – w szczególności zakupy odzieży i obuwia były w czerwcu o 19,3 proc niższe niż rok wcześniej (w maju spadek o 13,5 proc.). Zakupy żywności obniżyły się o 4 proc., po spadku o 1 proc. w maju.

Dlaczego Polacy nie wydają więcej

- Konsumenci pozostają ostrożni, a ostatnie badania koniunktury konsumpcyjnej wskazują na wzrost obaw gospodarstw domowych o przyszłą sytuację gospodarczą i sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego – komentuje zespół analityczny ING Banku Śląskiego. - Ten drugi czynnik może być związany z częściowym wycofaniem tarczy energetycznej. Oczekiwany przez gospodarstwa domowe wyraźny wzrost rachunków za prąd i gaz może skłaniać je do ograniczania innych wydatków – oceniają.