Pracodawcy wysoko ustawiają poprzeczkę

Przeciętnie 5,5 wymagań stawiali pracodawcy w ofertach pracy opublikowanych w maju br. na czołowych portalach rekrutacyjnych – Pracuj.pl i OLX.pl. To nieco więcej niż rok wcześniej i podobnie jak w kwietniu tego roku, gdy jednak firmy rzadziej określały w ofertach swoje oczekiwania dotyczące doświadczenia. Wymagano go wtedy w 72 proc. ofert, podczas gdy w maju ten odsetek wzrósł do 77 proc. Częściej pracodawcy oczekiwali też określonego wykształcenia i dyspozycyjności – wynika z najnowszego raportu firmy Grant Thornton, który podsumowuje analizę nowych ogłoszeń opublikowanych w maju na 50 największych portalach rekrutacyjnych.