Glapiński: RPP nie jest w żadnym cyklu, podejmuje decyzje wraz z napływem danych

Prezes ocenił, że spadek w okolice celu w najbliższych miesiącach nie oznacza końca walki z inflacją.

"Przewidujemy tu koniec 2025 (zejście inflacji do celu - PAP)" - dodał.

Szczęśliwie ominęliśmy recesję

Dynamika wzrostu PKB w IV kw. 2023 r. przyspieszyła w stosunku do 0,5% r/r odnotowanych w III kw. 2023 r., szacuje prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"W Polsce następuje powolne ożywienie koniunktury, szczęśliwie ominęliśmy recesję (...). Przeszliśmy suchą stopą przez spowolnienie gospodarcze (...), ale dynamika aktywności gospodarczej pozostaje nadal umiarkowana. Po spadku w pierwszej połowie ubiegłego roku w trzecim kwartale PKB wzrósł o 0,5 proc. w ujęciu rocznym. Oceniamy, że w czwartym kwartale roczna dynamika PKB nadal przyspieszała" - powiedział Glapiński.

NBP zwiększył zasoby złota

Narodowy Bank Polski (NBP) zakupił w ub.r. 130 ton złota, zwiększając swoje zasoby do ok. 360 ton, tj. 13% wszystkich rezerw, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

"W 2023 roku kontynuowaliśmy zakupy złota. My złoto - decyzję podjęliśmy kilka lat temu - kupujemy, kiedy jest do tego okazja, po korzystnych cenach, korzystnych warunkach. Powiększamy systematycznie zasoby. W 2023 roku powiększyliśmy zasoby kruszcu o 130 ton. […] Posiadamy w tej chwili 360 ton złota i to odpowiada wartości ok. 13% wszystkich rezerw dewizowych" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.