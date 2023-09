Keith Wade: Jednorazowa obniżka stóp może ujść RPP na sucho

Postulat podwyższenia celów inflacyjnych pojawiał się już przed pandemią – ale w kontekście zbyt niskiej inflacji. Zmiana rozumienia celu przez Fed, ogłoszona w 2020 r., była w jakimś stopniu pokłosiem tej dyskusji. Fed przyjął, że będzie dążył do średniej inflacji na poziomie 2 proc., co oznacza, że po okresach zbyt niskiej inflacji mógłby dopuszczać wyższą. Nadal jednak cel to 2 proc. – podobnie jak w większości krajów. I wydaje mi się, że to jest właściwe. Podwyższanie celów w czasie, gdy aktualne nie są spełnione, mogłoby podkopać wiarygodność banków centralnych. Część osób mogłaby uznać, że podwyższona inflacja to nie jest zjawisko przejściowe. To wpłynęłoby na ich oczekiwania płacowe, co z kolei utrwalałoby inflację. Obecnie jest tak, że pracownicy domagają się podwyżek kompensujących inflację, ale jednorazowo, a nie cyklicznie. I jest tak dlatego, że spodziewają się, że banki centralne sprowadzą inflację do 2 proc.

Czy z tego, że zacieśnianie polityki pieniężnej zdaje się działać słabiej niż w przeszłości, wynika, że banki centralne muszą dalej podnosić stopy procentowe, aby sprowadzić inflację do swoich celów? To, co widzimy dziś w USA i strefie euro, to jeszcze nie koniec cyklu podwyżek stóp?

Wydaje mi się, że stopy procentowe muszą wzrosnąć bardziej niż w przeszłości przy danej inflacji. Ale to już się w dużej mierze stało. Być może Bank Anglii będzie musiał jeszcze trochę stopy podwyższyć, ale Europejski Bank Centralny – po czwartkowej podwyżce – prawdopodobnie zakończył już cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Podobnie Fed. A w niektórych krajach już rozpoczyna się łagodzenie polityki pieniężnej. Ale banki centralne są w trudnej sytuacji. Inflacja prawdopodobnie nie będzie jednostajnie opadała. Widzimy to teraz w USA (w lipcu i sierpniu inflacja przyspieszyła – red.). Bankom centralnym trudno jest przekonywać uczestników życia gospodarczego, że wzrosty inflacji są przejściowe – bo wcześniej ta ocena okazała się błędna. Jednocześnie sternicy polityki pieniężnej wiedzą, że podwyżki stóp działają z opóźnieniem. Jeśli będą podnosili stopy w reakcji na każdą zwyżkę inflacji, w końcu doprowadzą do głębokiej recesji.

Ale też banki centralne mogą mieć w pamięci lata 70. XX w., gdy inflacja po wyraźnym spadku ponownie wystrzeliła w górę. Ten scenariusz nam dzisiaj nie grozi?

Różnica między latami 70. XX w. a obecnymi czasami jest taka, że wtedy doszło do odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Decydenci nie wiedzieli, jak sprowadzić inflację niżej. W pierwszej połowie tamtej dekady inflacja spadła w dużej mierze w wyniku wprowadzenia kontroli płac i cen. Ale to działało krótko. Dopiero w drugiej fali inflacji doszło do ostrego zacieśnienia polityki pieniężnej. Wymagało to jednak ogromnej zmiany politycznej, symbolizowanej przez rządy Thatcher i Reagana. Dzisiaj ramy walki z inflacją są gotowe, wiadomo, jak to robić. Oczywiście, istnieje ryzyko, że zwyżki cen energii czy paliw ponownie podbiją inflację. Nasze analizy sugerują jednak, że przełożenie cen energii na inflację bazową w krótkim terminie nie jest bardzo silne – i zmniejszyło się od lat 70. XX wieku. Dopóty, dopóki inflacja bazowa (nieobejmująca cen energii, paliw i żywności – red.) będzie w trendzie spadkowym, banki centralne prawdopodobnie będą ignorowały wzrost inflacji ogółem. O ile wzrost cen paliw nie będzie bardzo gwałtowny, bo to w niektórych krajach – np. w USA – ma duży wpływ na oczekiwania inflacyjne niezależnie od bezpośredniego wpływu na inflację.

Czy Polska, kraj zaliczany wciąż do rynków wschodzących, może sobie pozwolić na obniżanie stóp procentowych w czasie, gdy główne banki centralne tego nie robią?