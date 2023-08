Przerwane odbicie płac i produkcji

To najwyższy poziom tego wskaźnika od co najmniej 2010 r. (historia danych dalej nie sięga). Przedsiębiorstwa dążą do realizacji zamówień z wykorzystaniem zapasów, co odbija się negatywnie na bieżącej produkcji. Wiele z nich jest też skłonnych do obniżania cen swoich towarów. W połączeniu ze spadkiem cen surowców energetycznych i przemysłowych oraz kosztów frachtu, w lipcu doprowadziło to do pierwszego od listopada 2020 r. spadku wskaźnika cen produkcji sprzedanej (PPI): o 1,7 proc. rok do roku po zwyżce o 0,3 proc. w czerwcu. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie szacowali, że PPI zmalał w zeszłym miesiącu o 1,1 proc. rok do roku po – jak pokazywał wstępny szacunek GUS – zwyżce o 0,5 proc. w czerwcu.

– Deflacja na poziomie cen producenta to niewątpliwie czynnik, który wzmocni dezinflację na poziomie cen konsumenta, szczególnie w przypadku inflacji towarów – wskazuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Już w czerwcu i w lipcu ceny towarów konsumpcyjnych rosły wolniej niż ceny usług konsumpcyjnych.

Zdaniem Maliszewskiego recesja i deflacja w sektorze przemysłowym to czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo, że już na najbliższym posiedzeniu – we wrześniu – Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych. Oczekiwania na rychłe cięcie stóp wzmocniło też przesunięcie terminu wrześniowego posiedzenia RPP: początkowo było ono zaplanowane na 5 i 6 września, ale w zeszłym tygodniu NBP poinformował, że odbędzie się tydzień później.

Lipiec wyznaczył początek końca szybkiego wzrostu płac?

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 10,4 proc. rok do roku, najmniej od grudnia ub.r. To oznacza, że pomimo lipcowej podwyżki płacy minimalnej, przeciętne wynagrodzenie nie dotrzymało kroku cenom towarów i usług konsumpcyjnych, które wzrosły o 10,8 proc. rok do roku. Wyhamowaniu wzrostu płac towarzyszyła stagnacja zatrudnienia. Na pierwszy rzut oka są to dowody na to, że spowolnienie w gospodarce uderzyło w końcu w koniunkturę na rynku pracy. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

Jak podał w poniedziałek GUS, przeciętne zatrudnienie (tzn. przeliczone na pełne etaty) w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje firmy z co najmniej dziesięcioma pracownikami, wzrosło w lipcu o 0,1 proc. rok do roku po zwyżce o 0,2 proc. w czerwcu. To wynik najsłabszy od marca 2021 r., zgodnie z przeciętnymi szacunkami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”.