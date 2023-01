Chociaż inflacja w Japonii jest na ścieżce do nowych rekordów (opublikowane dzisiaj dane dotyczące bazowej CPI w regionie Tokio wskazały na jej wzrost do 4,3 proc. r/r), to japońscy politycy najwidoczniej mają sporo obaw dotyczących potencjalnych posunięć do których będzie zmuszony Bank Japonii w nadchodzących miesiącach.