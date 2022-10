Za nami bardzo mocna sesja na warszawskim parkiecie. WIG20 wzrósł w środę o 3 proc., a jedyny mankament, jaki dostrzegają analitycy, to umiarkowane obroty. Uwagę zwróciły też wczorajsze spadki na Wall Street, szczególnie Nasdaqa, który stracił 2 proc. Według komentatorów taki wynik można jednak uznać za korzystny, gdy weźmie się pod uwagę potężną wyprzedaż akcji Alphabetu i Microsoftu. Jeśli szeroki rynek na nią nie reagował, to znaczy o jego sile. Dzisiaj głównym punktem dnia będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych, a zwłaszcza sugestie co do kolejnych decyzji. Czego mogą się spodziewać zdaniem specjalistów inwestorzy?