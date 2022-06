Na poprzednich trzech posiedzeniach - w marcu, kwietniu i maju – RPP podnosiła stopy w innym rytmie niż oczekiwała większość ekonomistów. W czerwcu obyło się już bez niespodzianki. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie spodziewali się bowiem właśnie podwyżki stopy referencyjnej o 0,75 pkt proc.

Do zacieśniania polityki pieniężnej RPP popycha rosnąca wciąż inflacja. W maju, jak wstępnie oszacował GUS, przyspieszyła ona do 13,9 proc. rok do roku z 12,4 proc. miesiąc wcześniej. Tymczasem na konferencji prasowej po majowym posiedzeniu RPP przewodniczący tego gremium Adam Glapiński sygnalizował, że cykl zostanie przerwany dopiero wtedy, gdy inflacja zacznie maleć i będzie można mieć pewność, że zmiana trendu jest trwała.

Od majowego posiedzenia RPP przybyło sygnałów, że polska gospodarka zaczyna tracić impet. To, jak oceniało część obserwatorów polityki pieniężnej, mogłoby być dla Rady argumentem na rzecz mniejszej podwyżki stóp niż w maju. Wtedy zaś stopa referencyjna również poszła w górę o 0,75 pkt proc.

Po czerwcowej decyzji RPP Polska stała się krajem z najwyższą stopą procentową w regionie. To jednak prawdopodobnie przejściowe, bo także w Czechach i na Węgrzech cykl podwyżek stóp nie jest zakończony.