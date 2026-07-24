Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Handlu Chin, na które powołuje się South China Morning Post, chińskim firmom zakazano eksportu towarów podwójnego zastosowania – produktów, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych – do unijnych przedsiębiorstw wpisanych na czarną listę firm objętych tzw. kontrolą eksportu.

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W oświadczeniu chińscy urzędnicy dodają, że wszystkie bieżące transakcje z firmami objętymi ograniczeniami muszą zostać natychmiast zawieszone.

Polskie detektory podczerwieni i politechnika

Wśród firm objętych restrykcjami Pekinu znalazły się m.in. niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall, włoski producent silników elektrycznych Lafert, francuski producent dronów Cavok UAS, czeska TATRA TRUCKS, francuska III-V LAB, holenderska IHC Merwede Holding, litewska Ekspla UAB, Opticoelectron Group z Bułgarii.

Z Polski Chińczycy wpisali na listę Politechnikę Wrocławską i firmę Vigo Photonics. To spółka technologiczna z Ożarowa Mazowieckiego. Produkuje detektory podczerwieni m.in. dla sektora obronnego. Jej urządzenia dotarły nawet na Marsa.

Chińskie kontrsankcje są odpowiedzią na kolejną rundę sankcji Brukseli wobec Rosji i jej sojuszników, która objęła m.in. 14 chińskich firm. Ministerstwo Handlu Chin określiło działania Wspólnoty jako „rażące”. Przypomnijmy, że 23 lipca Unia Europejska zatwierdziła 21. pakiet sankcji wobec Rosji i jej sojuszników, który obejmie sektor finansowy, energetyczny i handlowy, a także transakcje kryptowalutowe.

Ograniczenia objęły 48 osób, 170 organizacji oraz 94 rosyjskie banki i duże instytucje finansowe. Wśród nich znalazło się 14 firm z Chin i 11 firm z innych krajów – Indii, Kazachstanu, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po raz pierwszy UE wprowadziła mechanizm całkowitego zakazu świadczenia usług kryptograficznych przez operatorów z państw trzecich, jeśli pomagają oni Rosji w obejściu sankcji.

Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy, nowe środki to „kolejny krok” w zwiększaniu presji na Moskwę. Szefowa dyplomacji europejskiej Kaja Kallas stwierdziła, że pakiet ten jest największy w ciągu ostatnich czterech lat i zawiera 218 pozycji objętych sankcjami. Zaznaczyła również, że Unia Europejska będzie kontynuować prace nad kolejnymi restrykcjami.