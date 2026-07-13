W czerwcu zdecydowanie odżyło zainteresowanie klientów TFI funduszami dłużnymi. Do tego rodzaju produktów trafiło 2,8 mld zł i był to wynik niemal pięciokrotnie lepszy niż w maju. Większość z tej sumy klienci TFI wpłacili do funduszy papierów krótkoterminowych – ponad 1,9 mld zł - wynika z wyliczeń Analizy.pl.

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W zeszłym miesiącu utrzymał się za to popyt na fundusze akcji. Tym razem tego rodzaju strategie przyciągnęły 0,68 mld zł, czyli odrobinę więcej niż w maju czy kwietniu. Czerwiec plasuje się zatem na drugim miejscu w tym roku, jeśli chodzi o zainteresowanie funduszami akcji – było ono wyższe tylko w styczniu, kiedy wpłacono 0,96 mln zł netto. Jak podaje serwis Analizy.pl, preferencje klientów coraz bardziej przesuwają się w stronę rynków zagranicznych, na które poszło pół miliarda złotych. Wśród produktów z największymi napływami znalazły się fundusze inwestujące w spółki technologiczne, takie jak fundusz technologii i innowacji zarządzany przez PKO TFI, a także rozwiązania lokujące środki na rynku amerykańskim i japońskim.

Fundusze akcji polskich pozyskały łącznie niespełna 0,2 mld zł - spośród nich najwięcej pieniędzy też trafiło do funduszu akcji polskich PKO TFI. Po stronie odpływów znalazły się między innymi fundusze z parasola inPZU.

Agio i Ipopema pod kreską

Czerwiec był słabszym miesiącem dla funduszy rynku surowców i w większości produktów przeważały umorzenia. Największe odpływy odnotował fundusz surowców PKO TFI, z którego wycofano 33 mln zł netto.

Zdecydowana większość towarzystw funduszy inwestycyjnych zakończyła czerwiec z przewagą wpłat nad wypłatami. Najwięcej nowego kapitału trafiło do funduszy lidera rynku, czyli PKO TFI, które pozyskało łącznie 1,3 mld zł netto. Za PKO TFI uplasowały się PZU TFI oraz Pekao TFI. Przewagę umorzeń odnotowały natomiast AgioFunds TFI, głównie za sprawą funduszy dedykowanych, oraz Ipopema TFI, gdzie odpływy dotyczyły przede wszystkim funduszy dłużnych – podaje Analizy.pl.