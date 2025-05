Deregulacja działalności TFI. Co się zmieni i co jest jeszcze do zmiany?

Wygląda na to, że krajowy rynek funduszy doczeka się przynajmniej niektórych zmian w przepisach, o jakie apelował od lat. Przepisy to jedno, bo żeby rynek mógł rozwinąć skrzydła, potrzeba też partnerskich stosunków z nadzorem.



Aktualizacja: 05.05.2025 21:25 Publikacja: 05.05.2025 06:00